Динамо - Стяуа 1:1: видео голов и обзор товарищеского матча

Киевский клуб не сумел обыграть румынскую команду.

Киевское Динамо не смогло удержать победный счет в спарринге против румынского Стяуа во время сбора в Испании.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Стяуа:

Динамо – Стяуа – 1:1

Голы: Сидклей, 90 – Хора, 94

Динамо (1-й тайм): Маханьков, Кравченко, Бурда, Шабанов, Пиварич, Че-Че, Андриевский, Шапаренко, Цитаишвили, Цыганков, Фран Соль.

Динамо (2-й тайм): Нещерет, Русин, Супряга, Смирный, Попов, Алибеков, Сидклей, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Гармаш.

Напомним, в первом спарринге Динамо разгромило Бохум со счетом 3:0. Вашему вниманию также видео голов и обзор этого поединка.