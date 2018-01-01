Динамо сыграло в результативную ничью в контрольном матче со Стяуа

Оба гола в этом матче были забиты под занавес поединка.

Киевское Динамо в рамках первого подготовительного сбора в испанской Марбелье провело спарринг с румынским Стяуа.

Встреча завершилась вничью - 1:1. Киевляне сумели забить на 90-й минуте поединка благодаря точности Сидклея, однако румынский клуб сравнял счет через четыре минуты.

Динамо – Стяуа – 1:1

Голы: Сидклей, 90 – Хора, 94

Динамо (1-й тайм): Маханьков, Кравченко, Бурда, Шабанов, Пиварич, Че-Че, Андриевский, Шапаренко, Цитаишвили, Цыганков, Фран Соль.

Динамо (2-й тайм): Нещерет, Русин, Супряга, Смирный, Попов, Алибеков, Сидклей, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Гармаш.

Напомним, в первом спарринге Динамо разгромило Бохум со счетом 3:0. Вашему вниманию также видео голов и обзор этого поединка.