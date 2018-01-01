Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо сыграло в результативную ничью в контрольном матче со Стяуа

Комментариев: 0
Оба гола в этом матче были забиты под занавес поединка.
Динамо сыграло вничью со Стяуа
Динамо сыграло вничью со Стяуа
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо в рамках первого подготовительного сбора в испанской Марбелье провело спарринг с румынским Стяуа.

Встреча завершилась вничью - 1:1. Киевляне сумели забить на 90-й минуте поединка благодаря точности Сидклея, однако румынский клуб сравнял счет через четыре минуты.

Динамо – Стяуа – 1:1
Голы: Сидклей, 90 – Хора, 94

Динамо (1-й тайм): Маханьков, Кравченко, Бурда, Шабанов, Пиварич, Че-Че, Андриевский, Шапаренко, Цитаишвили, Цыганков, Фран Соль. 

Динамо (2-й тайм): Нещерет, Русин, Супряга, Смирный, Попов, Алибеков, Сидклей, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Гармаш.

Напомним, в первом спарринге Динамо разгромило Бохум со счетом 3:0. Вашему вниманию также видео голов и обзор этого поединка.

Поделись:
Теги: Динамо, Динамо Киев, Стяуа, тренировочный сбор, спарринг, товарищеский матч, контрольный матч, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь