Динамо продолжает вести переговоры по форварду Партизана

Киевляне все еще заинтересованы в услугах Рикарду Гомеша.

Киевское Динамо продолжает попытки приобрести нападающего белградского Партизана Рикарду Гомеша. Об этом сообщает сербское издание espreso.rs

По информации источника, киевский клуб готов удовлетворить финансовые запросы Партизана и заплатить за игрока национальной сборной Кабо-Верде два миллиона евро.

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Также сообщается, что в трансфере Гомеша заинтересован один из китайских клубов, который готов предложить за игрока больше, чем Динамо.

Напомним, что "бело-голубые" уже делали предложение по нападающему, однако сербский клуб тогда ответил отказом.