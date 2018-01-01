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Динамо продолжает вести переговоры по форварду Партизана

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Киевляне все еще заинтересованы в услугах Рикарду Гомеша.
Рикарду Гомеш
Рикарду Гомеш
Getty Images

Киевское Динамо продолжает попытки приобрести нападающего белградского Партизана Рикарду Гомеша. Об этом сообщает сербское издание espreso.rs

По информации источника, киевский клуб готов удовлетворить финансовые запросы Партизана и заплатить за игрока национальной сборной Кабо-Верде два миллиона евро.

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Также сообщается, что в трансфере Гомеша заинтересован один из китайских клубов, который готов предложить за игрока больше, чем Динамо.

Напомним, что "бело-голубые" уже делали предложение по нападающему, однако сербский клуб тогда ответил отказом.

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Теги: Рикарду Гомеш, Динамо Киев, Партизан, трансферы, футбол
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