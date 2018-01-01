Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Швед близок к переходу в Селтик

Комментариев: 0
Переговоры шотландского клуба с Карпатами находятся на завершающей стадии.
Марьян Швед
Марьян Швед
ФК Карпаты

Нападающий львовских Карпат Марьян Швед в ближайшие дни станет игроком Селтика. Об этом сообщает телеканал Футбол.

По информации источника, стороны согласовали практически все детали контракта, и о подписании украинца шотландский клуб вскоре объявит официально.

Читай также: Официально: 17-летний воспитанник Карпат стал игроком Шахтера

Швед не поехал с Карпатами на тренировочный сбор, и сейчас тренируется во Львове по индивидуальной программе.

На 21-летнего форварда также претендовало Динамо, однако Селтик сделал более выгодное предложение.

Ранее в СМИ сообщалось, что украинец может пополнить ряды Лидс Юнайтед, однако сторонам не удалось договориться.

Поделись:
Теги: Марьян Швед, Карпаты, Селтик, трансферы, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь