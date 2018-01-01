Швед близок к переходу в Селтик

Переговоры шотландского клуба с Карпатами находятся на завершающей стадии.

Нападающий львовских Карпат Марьян Швед в ближайшие дни станет игроком Селтика. Об этом сообщает телеканал Футбол.

По информации источника, стороны согласовали практически все детали контракта, и о подписании украинца шотландский клуб вскоре объявит официально.

Читай также: Официально: 17-летний воспитанник Карпат стал игроком Шахтера

Швед не поехал с Карпатами на тренировочный сбор, и сейчас тренируется во Львове по индивидуальной программе.

На 21-летнего форварда также претендовало Динамо, однако Селтик сделал более выгодное предложение.

Ранее в СМИ сообщалось, что украинец может пополнить ряды Лидс Юнайтед, однако сторонам не удалось договориться.