Официально: Игрок Александрии подписал пятилетний контракт с Шахтером

Донецкий клуб официально объявил о трансфере защитника.

Защитник Александрии Валерий Бондаренко стал игроком донецкого Шахтера.

Как сообщает официальный сайт "горняков", футболист подписал контракт, рассчитанный на пять лет. Сумма трансфера украинца не разглашается.

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Бондаренко начинал профессиональную карьеру в Грузии в составе кутаисского Торпедо, потом играл за стрыйскую Скалу. С февраля 2017-го года играл за Александрию, в составе которой дебютировал в Лиге Европы.

В текущем сезоне отыграл 18 матчей за украинский клуб, в которых забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что состав донецкого Шахтера пополнил 17-летний форвард Даниила Сикан, а также израильский полузащитник Манор Соломон.