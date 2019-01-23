Защитник Александрии перейдет в Шахтер

Валерий Бондаренко отправился в расположение "горняков".

Центральный защитник Александрии Валерий Бондаренко в ближайшее время подпишет контракт с Шахтером.

“Игрок уже попрощался с командой и отправился в расположение Шахтера. Клубы уже договорились о переходе игрока и вскоре Бондаренко станет полноценным игроком донецкого клуба“, - приводит слова главного тренера Александрии Владимира Шарана zbirna.com.

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В текущем сезоне 24-летний защитник провел в составе Александрии 18 матчей в чемпионате Украины, в которых забил 1 мяч.

Напомним, что ранее Шахтер усилился молодым воспитанником львовских Карпат.