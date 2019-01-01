Шахтер разгромно проиграл Хайдуку

Донецкий клуб пропустил четыре мяча в первом матче года.

Донецкий Шахтер отправился на сбор в Турцию, где "горняки" уже успели провести спарринг.

В первом из двух запланированных матчей на сборе в Белеке Шахтер уступил хорватскому Хайдуку со счетом 1:4.

В первом тайме матча дончане пропустили три гола, на которые ответили лишь одним, а во втором тайме единственный мяч был на счету хорватов.

26 января "горняки" сыграют с азербайджанским Карабахом.

Шахтер – Хайдук 1:4

Голы: Дентиньо, 30 – Цакташ, 21 (с пенальти), Делич, 23, Жайро, 40, Теклич, 60

Шахтер (1-й тайм): Пятов, Болбат, Хочолава, Матвиенко, Данченко, Майкон, Патрик, Нем, Тайсон, Дентиньо (Сикан, 38), Кайоде

Шахтер (2-й тайм): Кудрик, Бутко, Кривцов, Малышев, Исмаили, Степаненко, Тотовицкий, Марлос, Коваленко, Мудрик, Мораес.