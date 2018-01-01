Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Чайковский вернулся в Зарю

Комментариев: 0
Украинский футболист пополнил состав луганской Зари.
Игорь Чайковский
Игорь Чайковский
ФК Заря

Полузащитник Игорь Чайковский стал игроком луганской Зари.

Читай также: Заря подписала сербского форварда

Контракт рассчитан на два с половиной года. Футболист уже присоединился к команде в Турции, где проводит свои сборы Заря.

Читай также: Официально: Будковский продолжит карьеру в Заре

“Это это уже третий раз, когда Игорь будет задействован за наш клуб. Ранее игрок уже выступал в составе “черно-белых“ и провел в Заре в общей сложности 5 лет. Футболист перешел в команду в 2010-м году. Затем на полтора сезона уходил в Ильичевец, после чего вернулся в стан команды Юрия Вернидуба“, - сообщает пресс-служба луганчан.

Чайковский сыграл за Зарю 155 матчей и забил три гола.

В прошлом сезоне украинец играл за махачкалинский Анжи, за который провел 13 матчей и получил 8 желтых карточек.

Поделись:
Теги: футбол, Игорь Чайковский, Заря
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: zarya-lugansk.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь