Чайковский вернулся в Зарю

Украинский футболист пополнил состав луганской Зари.

Полузащитник Игорь Чайковский стал игроком луганской Зари.

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Контракт рассчитан на два с половиной года. Футболист уже присоединился к команде в Турции, где проводит свои сборы Заря.

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“Это это уже третий раз, когда Игорь будет задействован за наш клуб. Ранее игрок уже выступал в составе “черно-белых“ и провел в Заре в общей сложности 5 лет. Футболист перешел в команду в 2010-м году. Затем на полтора сезона уходил в Ильичевец, после чего вернулся в стан команды Юрия Вернидуба“, - сообщает пресс-служба луганчан.

Чайковский сыграл за Зарю 155 матчей и забил три гола.

В прошлом сезоне украинец играл за махачкалинский Анжи, за который провел 13 матчей и получил 8 желтых карточек.