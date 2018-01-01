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"Добро пожаловать, лосось": Мораес забавно поприветствовал Соломона в Шахтере

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Нападающий донецкой команды отреагировал на новичка в команде.
Манор Соломон
Манор Соломон
ynet.co.il

Новичок донецкого Шахтера Манор Соломон на своей странице в Instagram поблагодарил свой бывший клуб - Маккаби Петах-Тиква за десять лет совместной работы, опубликовав фотографию с футболкой, которую израильская команда вручила ему на память.

В комментариях под публикацией болельщики начали прощаться со своим экс-футболистам, а фанаты "горняков" начали приветствовать в его составе донецкой команды.

Среди комментирующих выделился форвард “оранжево-черных“ Жуниор Мораес, который оригинально поприветствовал Соломона:

"Добро пожаловать в Шахтер, лосось", - написал бразилец.

Напомним, Манор Соломон подписал контракт с Шахтером сроком на пять лет.

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Теги: футбол, Жуниор Мораес, Манор Соломон, Шахтер
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Источник: instagram.com

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