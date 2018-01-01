Шахтер проявляет интерес к бразильскому защитнику

На футболиста также претендует испанская Барселона.

Правый защитник Атлетико Минейро Эмерсон Апаресидо попал в сферу интересов донецкого Шахтера, однако конкуренция на подписание контракта с игроком весьма высокая.

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Как сообщает Mundo Deportivo, основным претендентом на 20-летнего бразильца называют каталонскую Барселону. Также в услугах Эмерсона заинтересованы Ливерпуль, Ювентус, Арсенал, Интер, Сампдория, Сассуоло, Боруссия Д, Лилль, Уотфорд, Порту, Валенсия и Бетис.

Правый защитник является воспитанником бразильской Понте-Преты, а в Атлетико Минейро он перешел в апреле 2018 года за 1,2 миллиона евро, подписав контракт до конца 2022 года. За время, проведенное в клубе, Эмерсон сыграл 23 матча, отметившись 1 результативной передачей.

Смотрите также видео подборку моментов с участием Эмерсена Апаресидо:

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что донецкий Шахтер подписал 17-летнего воспитанника Карпат Даниила Сикана.