Кендзера может покинуть Динамо ради карьеры во Франции

В услугах игрока украинского клуба заинтересован Сент-Этьен.

Защитник киевского Динамо Томаш Кендзера в скором времени может сменить клубную прописку.

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Как сообщает Onet Sport с ссылкой на Inside Foot, в услугах 24-летнего поляка заинтересован французский Сент-Этьен. Клуб готов обсуждать трансфер Кендзеры в случае, если сорвется переход Фалайе Сако из Витории Гимараэш.

Также отмечается, что интерес к игроку киевлян проявляет Монако.

В текущем сезоне Кендзера сыграл 27 матчей за Динамо, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист. Его контракт с “бело-синими“ рассчитан до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что игрок Динамо Никита Корзун может перейти в Саудовскую Аравию.