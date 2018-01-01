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Официально: 17-летний воспитанник Карпат стал игроком Шахтера

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Даниил Сикан подписал контракт с "горняками".
Даниил Сикан
Даниил Сикан
ФК Шахтер Донецк

Воспитанник львовских Карпат Даниил Сикан стал игроком донецкого Шахтера.

Как сообщает пресс-служба “горняков“, 17-летний нападающий подписал контракт с клубом сроком на три года.

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В текущем сезоне форвард преимущественно выступал в чемпионате Украины U-19, где провел 10 матчей и забил 5 голов. 12 августа 2018 года дебютировал за первую команду Карпат в поединке Премьер-лиги против Зари, выйдя на замену.

Ранее сообщалось, что защитник Шахтера Ярослав Ракицкий может перейти в Зенит за 12 миллионов евро. Отмечалось, что “горняки“ отказались комментировать слухи о трансфере футболиста.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, трансфер, Карпаты, чемпионат Украины по футболу, футбол, УПЛ
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