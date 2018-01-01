Игрок Динамо может перейти в Саудовскую Аравию

Киевский клуб не рассчитывет на Никиту Корзуна.

Белорусский полузащитник Никита Корзун, контракт которого принадлежит киевскому Динамо, может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

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В первой половине текущего сезона Корзун выступал за минское Динамо на правах аренды. Полузащитник мог остаться в белорусской команде, но из-за сложной ситуации в клубе решил рассмотреть другие предложения.

Как сообщает Прессбол, в Динамо на беларуса не рассчитывают и готовы отдать его в аренду в один из клубов Саудовской Аравии.

В 12 матчах минувшего сезона высшей лиги Беларуси Корзун забил один гол и отметился одним ассистом.

Напомним, что ранее киевское Динамо отдало в аренду турецкому Ризеспору защитника Николая Морозюка.