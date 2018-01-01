Динамо - Бохум 3:0 видео голов и обзор товарищеского матча
Киевляне разгромили соперника из Германии в первом спарринге сборов.
Динамо обыграло Бохум в первом матче тренировочного сбора, который киевляне проводят в Испании.
Голами за "бело-синих" отметились Виктор Цыганков и Назар Русин.
Динамо - Бохум 3:0
Голы: Цыганков, 30, Русин, 69, 78
Динамо (первый тайм): Бойко - Кендзера, Сидорчук, Кадар, Миколенко - Шепелев, Буяльский, Шапаренко, Цыганков, Вербич - Соль.
Динамо (второй тайм): Бущан - Смирный, Алибеков, Шабанов, Пиварич - Че Че, Гармаш, Андриевский, Витор Буэно, Сидклей - Русин.
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