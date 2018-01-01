Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо - Бохум 3:0 видео голов и обзор товарищеского матча

Комментариев: 0
Киевляне разгромили соперника из Германии в первом спарринге сборов.

Динамо обыграло Бохум в первом матче тренировочного сбора, который киевляне проводят в Испании.

Голами за "бело-синих" отметились Виктор Цыганков и Назар Русин.

Динамо - Бохум 3:0

Голы: Цыганков, 30, Русин, 69, 78

Динамо (первый тайм): Бойко - Кендзера, Сидорчук, Кадар, Миколенко - Шепелев, Буяльский, Шапаренко, Цыганков, Вербич - Соль.

Динамо (второй тайм): Бущан - Смирный, Алибеков, Шабанов, Пиварич - Че Че, Гармаш, Андриевский, Витор Буэно, Сидклей - Русин.

Поделись:
Теги: Динамо, Бохум, тренировочный сбор, видео голов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь