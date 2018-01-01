Динамо разгромило Бохум в товарищеском матче
Киевляне успешно начали тренировочные спарринги на сборах.
Динамо сыграло первый спарринг в рамках тренировочного сбора в Испании.
Соперником киевлян стал Бохум. "Бело-синие" одержали уверенную победу, обыграв соперника со счетом 3:0.
Авторами голов стали Виктор Цыганков и Назарий Русин, сумевший поразить ворота соперника дважды.
Динамо - Бохум 3:0
Голы: Цыганков, 30, Русин, 69, 78
Отметим, что в этом поединке дебютировал новичок Динамо Фран Соль.
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