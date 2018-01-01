Динамо разгромило Бохум в товарищеском матче

Киевляне успешно начали тренировочные спарринги на сборах.

Динамо сыграло первый спарринг в рамках тренировочного сбора в Испании.

Соперником киевлян стал Бохум. "Бело-синие" одержали уверенную победу, обыграв соперника со счетом 3:0.

Авторами голов стали Виктор Цыганков и Назарий Русин, сумевший поразить ворота соперника дважды.

Динамо - Бохум 3:0

Голы: Цыганков, 30, Русин, 69, 78

Отметим, что в этом поединке дебютировал новичок Динамо Фран Соль.