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Динамо разгромило Бохум в товарищеском матче

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Киевляне успешно начали тренировочные спарринги на сборах.
Динамо обыграло Бохум
Динамо обыграло Бохум
ФК Динамо

Динамо сыграло первый спарринг в рамках тренировочного сбора в Испании.

Соперником киевлян стал Бохум. "Бело-синие" одержали уверенную победу, обыграв соперника со счетом 3:0.

Авторами голов стали Виктор Цыганков и Назарий Русин, сумевший поразить ворота соперника дважды.

Динамо - Бохум 3:0

Голы: Цыганков, 30, Русин, 69, 78

Отметим, что в этом поединке дебютировал новичок Динамо Фран Соль.

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Теги: Динамо, Бохум, тренировочный сбор
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