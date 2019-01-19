Ракицкий нырнул в ледяную прорубь и поздравил с Крещением
Ярослав Ракицкий последовал традиции, окунувшись в ледяную прорубь.
Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий поздравил своих подписчиков с Крещением.
Игрок нырнул в ледяную прорубь, как и положено православным в Крещение.
"Всех православных с Крещением Господним! Всех с праздником", - сказал Ракицкий.
Ранее сообщалось, что Ракицкий может стать игроком Зенита. Питерский клуб ведет переговоры с Шахтером и в случае договоренности, украинец совершит трансфер в течение месяца.
Стала известна зарплата Ракицкого в Зените.
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