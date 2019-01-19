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Ракицкий нырнул в ледяную прорубь и поздравил с Крещением

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Ярослав Ракицкий последовал традиции, окунувшись в ледяную прорубь.
Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий
instagram.com/rakitskyy_official

Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий поздравил своих подписчиков с Крещением.

Игрок нырнул в ледяную прорубь, как и положено православным в Крещение.

"Всех православных с Крещением Господним! Всех с праздником", - сказал Ракицкий.

Ранее сообщалось, что Ракицкий может стать игроком Зенита. Питерский клуб ведет переговоры с Шахтером и в случае договоренности, украинец совершит трансфер в течение месяца.

Стала известна зарплата Ракицкого в Зените.

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Теги: Ярослав Ракицкий, Шахтер, видео
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