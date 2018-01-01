Динамо - Бохум: онлайн трансляция матча

Киевский клуб проведет спарринг с Бохумом в рамках подготовительного сбора в испанской Марбелье.

Онлайн трансляция матча Динамо - Бохум ФК Динамо Киев

В рамках первого тренировочного сбора в Испании Динамо проведет три контрольных матча.

Первым поединком станет встреча с немецким Бохумом, которая запланирована на субботу, 19 января.

Вашему вниманию видео трансляция матча, который начнется в 17:00 по киевскому времени:

Отметим, что следующие спарринги Динамо проведет 23 января с румынской Стяуа и 26-го января с чешской Спартой.

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