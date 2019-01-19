Стало известно, сколько Ракицкий будет получать в Зените

Защитник Шахтера в скором времени может стать игроком российского клуба.

Центральный защитник Шахтера и сборной Украины Ярослав Ракицкий может совершить переход в питерский Зенит.

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По информации Football.ua, 29-летний футболист согласовал личный контракт с Зенитом, по условиям которого его зарплата составит 3 миллиона евро в год.

Ракицкий - воспитанник Шахтера. В текущем сезоне он отыграл за "горняков" 16 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом.

Ранее сообщалось, что стоимость трансфера Ярослава Ракицкого в Зенит составит 12 миллионов евро.

Напомним, Франков предположил, что Ракицкий не будет вызываться в сборную Украины, если перейдет в российский клуб.