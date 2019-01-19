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Стало известно, сколько Ракицкий будет получать в Зените

Комментариев: 1
Защитник Шахтера в скором времени может стать игроком российского клуба.
Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий
ФК Шахтер Донецк

Центральный защитник Шахтера и сборной Украины Ярослав Ракицкий может совершить переход в питерский Зенит.

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По информации Football.ua, 29-летний футболист согласовал личный контракт с Зенитом, по условиям которого его зарплата составит 3 миллиона евро в год.

Ракицкий - воспитанник Шахтера. В текущем сезоне он отыграл за "горняков" 16 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом.

Ранее сообщалось, что стоимость трансфера Ярослава Ракицкого в Зенит составит 12 миллионов евро.

Напомним, Франков предположил, что Ракицкий не будет вызываться в сборную Украины, если перейдет в российский клуб.

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Теги: Ярослав Ракицкий, Шахтер Донецк, Шахтер, УПЛ, вне игры, трансфер, Зенит, чемпионат России по футболу, зарплата, футбол
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Комментариев (2)
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forden    19.01.2019, 09:49
Оценка:  0
forden
Блестящий карьерный рост!!!)))
blya-tolyan    19.01.2019, 10:19
Оценка:  +1
blya-tolyan
зато тупиковый. Там ему и конец!!!! И назад дороги нет.
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