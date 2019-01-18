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Франков: Если Ракицкий будет играть в России, то в сборную он вызываться не будет

Комментариев: 2
Журналист считает, что футболист сожжет все мосты, перейдя в Зенит.
Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий
football.ua

Известный украинский журналист Артем Франков поделился своим мнением по поводу возможного перехода защитника донецкого Шахтера Ярослава Ракицкого в санкт-петербургский Зенит.

“Какие козыри Ярослава? Для него вообще не проблема отдать передачу на 70 метров и начать атаку команды. Он это делает как рукой. В начале карьеры Ярослав действовал на позиции левого защитника, но его спокойно можно было поставить и под нападающими. Ракицкий обладает в этом плане просто потрясающими качествами. Минусы? Пожалуй, для защитника он не дотягивает в отборе и в игре головой. Что впрочем, компенсируется его другими достоинствами.

Ракицкий не подвержен звездной болезни. Ярослав достаточно замкнутый человек, который раскрывается только в кругу своей семьи. Его личная жизнь не слишком обсуждается. При этом болельщики постоянно обвиняют его в том, что он не поет гимн сборной Украины. Это уже такая дежурная вещь. Однако все понимают, что в национальной команде альтернативы ему нет.

Что будет, если он будет играть в РФ? Тогда, на мой взгляд, в сборную он вызываться не будет. Истинные мотивы такого решения не назовут. Придумают какую-то официальную версию.

Сожжет ли он все мосты, перейдя в Зенит? Да. Это мое мнение. Конечно, у главного тренера сборной может быть иная точка зрения. Но надо признать, что отношения России и Украины за последнее время явно не улучшились

Поможет ли “сине-бело-голубым“ Ракицкий? Думаю, что адаптация русскоязычного футболиста, к тому же с востока Украины, пройдет безболезненно. Точно нельзя говорить о каких-то сложностях психологического характера. К тому же в Зените есть Анатолий Тимощук, который поможет Ярославу.

Его трансфер может помочь российскому клубу решить вопросы на несколько сезонов вперед. Если у защитника сложатся отношения в команде и с руководством клуба. Когда Ярослав здоров, то выходит с первых минут и играет“, - приводит слова журналиста Спорт-Экспресс.

Напомним, ранее появилась информация, что Ярослав Ракицкий может перейти в Зенит за 12 миллионов евро. Шахтер отказался комментировать эту информацию.

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Теги: футбол, Артем Франков, Ярослав Ракицкий, Зенит
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Источник: www.sport-express.ru

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Комментариев (2)
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Детонатор    18.01.2019, 23:44
Оценка:  0
Детонатор
Всё по делу, если не считать того, что гимн Украины никто не поёт - просто рты открывают, - а Ракицкий поступает честно, просто не открывая рта.
piter_bur    18.01.2019, 23:20
Оценка:  0
piter_bur
кому он нахер нужен, нашли звезду, да он и не хотел никогда за сборную играть....
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