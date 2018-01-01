Шахтер хочет удержать Ракицкого

Донецкий клуб намерен сохранить защитника в своем составе.

Как стало известно редакции iSport.ua Шахтер постарается удержать своего защитника Ярослава Ракицкого.

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Как сообщалось ранее, Зенит обратился к Шахтеру с предложением купить Ракицкого, за которого питерский клуб готов заплатить 12 миллионов евро. Если клубы сумеют договориться, то трансфер состоится в течение месяца.

Отметим, что Ярослав Ракицкий является воспитанником Шахтера. В нынешнем сезоне он провел за донецкий клуб 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.