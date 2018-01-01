Ракицкий может перейти в Зенит за 12 млн евро - источник
"Горняки" уже получили предложение о трансфере украинского футболиста.
Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий может сменить клубную прописку в это трансферное окно, сообщает football.ua.
Отмечается, что Шахтер уже получил конкретное предложение от Зенита, и сейчас ведутся активные переговоры о продаже защитника, которая может состояться в течение месяца.
Если сторонам удастся договориться о трансфере, то за Ракицкого Шахтер получит 12 миллионов евро.
Сам футболист заинтересован в таком варианте продолжения карьеры.
Ракицкий является воспитанником Шахтера. В этом сезоне украинец сыграл за Шахтер 16 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
Ранее сообщалось, что Шахтер не комментирует информацию о переходе Ракицкого в Зенит и называет ее слухами.
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