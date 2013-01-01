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Официально: Будковский продолжит карьеру в Заре

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Украинский футболист вернулся в луганский клуб.
Филипп Будковский
Филипп Будковский
ФК Заря

Заря объявила о подписании контракта с нападающим Филиппом Будковским, сообщает пресс-служба луганской команды.

Соглашение игрока с луганским клубом рассчитано на 2,5 года. 

26-летний игрок будет выступать под 11-ым номером.

Будковский уже выступал в составе Зари с 2013 по 2016 год и забил 26 голов в 73-х матчах.

Ранее сообщалось, что Заря подписала сербского форварда.

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Теги: футбол, Заря, Филипп Будковский
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Источник: zarya-lugansk.com

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