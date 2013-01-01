Официально: Будковский продолжит карьеру в Заре
Украинский футболист вернулся в луганский клуб.
Заря объявила о подписании контракта с нападающим Филиппом Будковским, сообщает пресс-служба луганской команды.
Соглашение игрока с луганским клубом рассчитано на 2,5 года.
26-летний игрок будет выступать под 11-ым номером.
🔥 Филипп Будковский снова в «Заре»!https://t.co/0nBvkg3Bvx pic.twitter.com/n0n305fOP2— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) 18 января 2019 г.
Будковский уже выступал в составе Зари с 2013 по 2016 год и забил 26 голов в 73-х матчах.
Ранее сообщалось, что Заря подписала сербского форварда.
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