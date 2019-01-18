Фран Соль: Видео подборка моментов с участием новичка киевского Динамо

Несколько дней назад киевский клуб объявил о подписании контракта с испанским форвардом Франом Солем.

Фран Соль - новичок Динамо instagram.com/frank_sol9/

Фран Соль - 26-летний испанский футболист,который за свою футбольную карьеру выступал в таких клубах, как Реал Мадрид С, Луго, Овьедо, Вильярреал Б (все - Испания) и Виллем II (Нидерланды).

По игровому стилю Соль – форвард штрафной, который действует на опережение, отлично играет головой, выигрывает много единоборств и большую часть мячей забивает с расстояния 10 или меньше метров до ворот.

Вашему вниманию видео подборка лучших моментов с участием новичка Динамо:

Напомним, о подписании контракта с Франом Солем стало известно 16 января.

Президент Динамо Игорь Суркис уже прокомментировал этот трансфер.