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Стали известны детали по зарплате новичка Динамо

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Фран Соль существенно увеличил свой доход после перехода в киевский клуб.
Фран Соль
Фран Соль
ФК Динамо Киев

Новый форвард Динамо Фран Соль не стал самым высокооплачиваемым игроком Динамо, однако все же будет получать существенный оклад - 1 миллион евро за сезон.

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Как сообщает источник, приближенный к клубу, киевляне сумели снизить изначальный запрос испанца по зарплате. В то же время, его оклад в Динамо в разы выше, чем в нидерландском Виллем II.

“Зарплата Франа Соля не самая большая в команде. Первоначальный запрос игрока был на уровне самой высокой зарплаты среди футболистов. В процессе торгов эту сумму смогли несколько снизить. Конечно, она гораздо выше той, что он получал в Виллеме II. Понятно, что материальный стимул сыграл очень важную роль при переходе Франа в Динамо“, - приводит слова источника 1927.kiev.ua.

Игорь Суркис и Фран Соль
Игорь Суркис и Фран Соль
ФК Динамо Киев

Отметим, что зарплата Соля в Нидерландах составляла 10 тысяч евро за сезон.

Напомним, 16 января Динамо объявило о подписании контракта с форвардом Франом Солем.

Президент киевского клуба Игорь Суркис прокомментировал трансфер испанского футболиста.

Вашему вниманию также видео подборка лучших моментов с участием новичка Динамо.

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Теги: Фран Соль, Динамо Киев, Динамо, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, зарплата
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