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Динамо назвало соперников на втором подготовительном сборе

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Киевская команда сыграет пять матчей в рамках второго тренировочного сбора в Испании.
Игроки Динамо на подготовительном сборе
Игроки Динамо на подготовительном сборе
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо проводит подготовку ко второй половине сезона в Испании.

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Как сообщает официальный сайт Динамо, во время второго сбора в период с 30 января по 13 февраля команда проведет пять спаррингов.

“Бело-синие“ назвали соперников, с которыми сыграют товарищеские матчи:

02.02.19 Эстерсунд (Швеция)

05.02.19 *на стадии переговоров

06.02.19 Нью-Ингленд Революшн (США)

08.02.19 Мальме (Швеция)

09.02.19 Хеугесунн (Норвегия)

Напомним, что на первом сборе Динамо, который проходит в Марбелье, подопечные Хацкевича сыграют 3 контрольных матча - 19, 23 и 26 января.

Ранее наставник Динамо Александр Хацкевич рассказал о подготовке команды в Испании.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Украина, чемпионат Украины по футболу, тренировочные сборы
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