Динамо назвало соперников на втором подготовительном сборе
Киевская команда сыграет пять матчей в рамках второго тренировочного сбора в Испании.
Киевское Динамо проводит подготовку ко второй половине сезона в Испании.
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Как сообщает официальный сайт Динамо, во время второго сбора в период с 30 января по 13 февраля команда проведет пять спаррингов.
“Бело-синие“ назвали соперников, с которыми сыграют товарищеские матчи:
02.02.19 Эстерсунд (Швеция)
05.02.19 *на стадии переговоров
06.02.19 Нью-Ингленд Революшн (США)
08.02.19 Мальме (Швеция)
09.02.19 Хеугесунн (Норвегия)
Напомним, что на первом сборе Динамо, который проходит в Марбелье, подопечные Хацкевича сыграют 3 контрольных матча - 19, 23 и 26 января.
Ранее наставник Динамо Александр Хацкевич рассказал о подготовке команды в Испании.
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