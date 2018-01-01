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Фонсека получил предложение из Англии, Шахтер уже нашел замену - источник

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"Горняки" проявляют интерес к главному тренеру Истанбула Абдулле Авчи.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
ФК Шахтер Донецк

По словам агента ФИФА Догана Эрджана, главный тренер Шахтера Паулу Фонсека получил выгодное предложение из Англии. В связи с этим “горняки“ раздумывают пригласить в команду наставника Истанбула Абдуллу Авчи.

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“Фонсека получил предложение из Англии и раздумывает над ним. Шахтер хочет пригласить Абдуллу Авчи из Истанбула, но наставник пока не думает об уходе из команды. Он сконцентрирован на своей работе, но может согласиться в конце сезона.

Шахтер проявляет настойчивость. Авчи согласен встретиться с представителями донецкого клуба после завершения сезона“, - приводит слова Эрджана Yeni Akit.

Отметим, что после 17-ти туров Истанбул является лидером в чемпионате Турции, имея в своем активе 35 очков.

Ранее Паулу Фонсека рассказал, что ему в декабре поступало предложение от клуба из АПЛ.

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Теги: Паулу Фонсека, Шахтер, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры
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