Павелко: Финал Кубка Украины может состояться с использованием VAR

Президент ФФУ надеется внедрить систему видеоповторов в кратчайшие сроки.

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал перспективы введения системы VAR в украинском футболе.

Читай также: Павелко стал одним из кандидатов на должность члена Исполкома УЕФА

“Мы уже на финишной прямой. У нас осталось несколько технических вопросов. Нужно протестировать оборудование определенное количество часов. Я думаю, что в ближайшем времени мы увидим эту систему в тестовом режиме.

Один из вариантов – это финал Кубка Украины. Есть требование от ФИФА – это четкое количество часов в тестовом режиме. Если мы будем успевать, то финал Кубка Украины или Суперкубок может быть проведен с системой VAR“, – приводит слова Павелко телеканал Футбол 1/2.

Напомним, что не так давно система VAR спровоцировала скандал в матче Кубка английской лиги между Тоттенхэмом и Челси.