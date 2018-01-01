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Павелко: Финал Кубка Украины может состояться с использованием VAR

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Президент ФФУ надеется внедрить систему видеоповторов в кратчайшие сроки.
Андрей Павелко
Андрей Павелко
Getty Images

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал перспективы введения системы VAR в украинском футболе.

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“Мы уже на финишной прямой. У нас осталось несколько технических вопросов. Нужно протестировать оборудование определенное количество часов. Я думаю, что в ближайшем времени мы увидим эту систему в тестовом режиме.

Один из вариантов – это финал Кубка Украины. Есть требование от ФИФА – это четкое количество часов в тестовом режиме. Если мы будем успевать, то финал Кубка Украины или Суперкубок может быть проведен с системой VAR“, – приводит слова Павелко телеканал Футбол 1/2.

Напомним, что не так давно система VAR спровоцировала скандал в матче Кубка английской лиги между Тоттенхэмом и Челси.

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Теги: Андрей Павелко, ФФУ, Кубок Украины по футболу, видеоповторы, VAR, футбол
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