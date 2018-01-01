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Кадар продлил контракт с Динамо

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Новое соглашение действует до 2023 года.
Тамаш Кадар
Тамаш Кадар
Getty Images

Центральный защитник Тамаш Кадар продлил контракт с Динамо. Об этом сообщает официальный сайт киевлян.

В соответствии с соглашением, венгр будет выступать за “бело-синих“ до 30 июня 2023 года.

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Кадар стал игроком Динамо в феврале 2017 года. На его счету 44 матча в чемпионате Украины, 6 игр в Кубке и Суперкубке и 23 поединка на арене. В текущем сезоне Кадар сыграл 14 матчей в чемпионате и 10 в еврокубках.

Ранее Динамо официально объявило о подписании контракта с испанским форвардом Франом Солем.

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Теги: Тамаш Кадар, Динамо, чемпионат Украины по фуболу, футбол
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