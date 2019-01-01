Официально: Соль стал игроком Динамо

Испанец подписал контракт с клубом на пять лет.

Руководство киевского Динамо достигло соглашения с нидерландским футбольным клубом Виллем II о трансфере 26-летнего форварда Франа Соля. Испанец подписал контракт с клубом на пять лет. Об этом сообщил официальный сайт киевлян.

В Динамо Соль будет играть под девятым номером, который ранее принадлежал Николаю Морозюку.

Фран Соль является воспитанником мадридского Реала. В текущем сезоне 26-летний испанец провел 20 матчей за Виллем II и забил 17 голов.

Ранее бывший игрок сборной Украины заявил, что Киев был бы странным выбором для Соля.