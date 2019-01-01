Официально: Соль стал игроком Динамо
Испанец подписал контракт с клубом на пять лет.
Руководство киевского Динамо достигло соглашения с нидерландским футбольным клубом Виллем II о трансфере 26-летнего форварда Франа Соля. Испанец подписал контракт с клубом на пять лет. Об этом сообщил официальный сайт киевлян.
В Динамо Соль будет играть под девятым номером, который ранее принадлежал Николаю Морозюку.
Фран Соль является воспитанником мадридского Реала. В текущем сезоне 26-летний испанец провел 20 матчей за Виллем II и забил 17 голов.
Ранее бывший игрок сборной Украины заявил, что Киев был бы странным выбором для Соля.
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