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Официально: Соль стал игроком Динамо

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Испанец подписал контракт с клубом на пять лет.
Фран Соль
Фран Соль
ФК Динамо Киев

Руководство киевского Динамо достигло соглашения с нидерландским футбольным клубом Виллем II о трансфере 26-летнего форварда Франа Соля. Испанец подписал контракт с клубом на пять лет. Об этом сообщил официальный сайт киевлян.

В Динамо Соль будет играть под девятым номером, который ранее принадлежал Николаю Морозюку. 

Фран Соль является воспитанником мадридского Реала. В текущем сезоне 26-летний испанец провел 20 матчей за Виллем II и забил 17 голов. 

Ранее бывший игрок сборной Украины заявил, что Киев был бы странным выбором для Соля.

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Теги: Динамо Киев, Фран Соль, Украина, футбол, УПЛ
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