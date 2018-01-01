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Динамо и Шахтер проявляют интерес к лидеру Карпат - СМИ

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Хорхе Карраскаль может стать игроком одного из лучших украинских клубов.
Хорхе Карраскаль
Хорхе Карраскаль
ФК Карпаты

Полузащитник Карпат Хорхе Карраскаль в скором времени может сменить клубную прописку.

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По информации La Pelotona, в услугах 20-летнего колумбийца заинтересованы сразу четыре клуба, среди которых два украинских гранда - киевское Динамо и донецкий Шахтер. Также на футболиста претендуют турецкий Бешикташ и аргентинский Ривер Плейт.

В текущем сезоне УПЛ Карраскаль провел 18 матчей за Карпаты, в которых отметился 1 результативной передачей. Контракт футболиста с львовским клубом рассчитан до лета 2022-го года.

Ранее сообщалось, что киевское Динамо подпишет контракт с нападающим Франом Солем, который уже прошел медобследование.

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Теги: Хорхе Карраскаль, Карпаты, Динамо, Шахтер, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, Динамо Киев, Шахтер Донецк, футбол, трансфер, вне игры
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