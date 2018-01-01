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Хацкевич - о Морозюке: Он может остаться в Турции

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Наставник киевского Динамо заверил, что решение о переезде в Турцию Николай Морозюк принял самостоятельно.
Николай Морозюк на тренировке в Ризеспоре
Николай Морозюк на тренировке в Ризеспоре
caykurrizespor.org.tr

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал о решении отправить Николая Морозюка в аренду в турецкий Ризеспор.

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“Решение об аренде? Коле Морозюку поступило предложение. Я с ним переговорил и объяснил, что на данный момент игровой практики у него будет мало. На тех позициях, где он может играть, у нас есть футболисты, которые на сегодняшний момент больше соответствуют нашим требованиям.

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Он сам решил получить новый опыт, начать для себя новый этап в жизни – другая страна, другой чемпионат. В Динамо ты борешься все время за первое место. У той команды, в которой он будет играть, другие задачи – борьба за сохранение места в высшей лиге.

Коля – опытный футболист, и если у него там все получится, его карьера может продолжится в Турции“, - приводит слова Хацкевича официальный сайт Динамо.

Напомним, 10 января Динамо официально объявило о переходе Николая Морозюка в Ризеспор на правах аренды. На следующий день после этого футболист провел первую тренировку в новом клубе.

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Теги: Александр Хацкевич, Николай Морозюк, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, Динамо, УПЛ, футбол, аренда, Турция, Ризеспор
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