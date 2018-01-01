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Соль прошел медобследование в Динамо и в ближайшие часы подпишет контракт

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Вечером испанский футболист подпишет соглашение с киевским клубом.
Фран Соль
Фран Соль
willem-ii.nl

Нападающий голландского Виллем II Фран Соль в ближайшие часы официально станет игроком киевского Динамо.

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По информации наших коллег из Football.ua, испанский футболист успешно прошел медицинское обследование в одной из клиник в столице Украины. Ожидается, что вечером 26-летний Соль подпишет контракт с клубом.

Отмечалось, что контракт с "бело-синими" будет рассчитан на пять лет. Также ожидается, что Соль станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Напомним, в текущем сезоне Соль провел 17 матчей за нидерландский Виллем II в местном чемпионате и забил 13 голов. Также на счету форварда 4 гола в 3 матчах Кубка Нидерландов.

Ранее главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал интерес клуба к Франу Солю.

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Теги: Фран Соль, Динамо Киев, Динамо, медобследование, контракт, УПЛ, Украина, футбол
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