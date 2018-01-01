Заря подписала сербского форварда

Неманья Иванович подписал двухлетний контракт.

Луганская Заря объявила о трансфере нападающего Неманьи Ивановича, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Сербский футболист подписал двухлетний контракт. Он будет выступать под номером 8.

Ранее Иванович выступал за белградский Синджелич, в футболке которого провел 80 матчей за 4 сезона и отметился 20 голами.

Серб является воспитанником Црвены Звезды.

Вашему вниманию видео с моментами игры Ивановича: