Заря подписала сербского форварда
Неманья Иванович подписал двухлетний контракт.
Луганская Заря объявила о трансфере нападающего Неманьи Ивановича, сообщает официальный сайт украинского клуба.
Сербский футболист подписал двухлетний контракт. Он будет выступать под номером 8.
Ранее Иванович выступал за белградский Синджелич, в футболке которого провел 80 матчей за 4 сезона и отметился 20 голами.
Серб является воспитанником Црвены Звезды.
Вашему вниманию видео с моментами игры Ивановича:
Полная версия правил