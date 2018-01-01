Соль прилетит в Украину, чтобы завершить сделку с киевским Динамо

Испанский нападающий голландского клуба в шаге от перехода в украинский топ-клуб.

Нападающий голландского клуба Виллем II Фран Соль в ближайшее время станет игроком киевского Динамо.

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По информации наших коллег из Football.ua Соль прилетит в Киев во вторник, 15-го января. Игрок прилетит вечером, и подпишет с "бело-синими" контракт, несмотря на информацию о том, что Виллем II отказал Динамо в трансфере.

Отметим, что украинская команда рассчитывает подписать пятилетнее соглашение с Солем.

Ранее наставник Динамо Александр Хацкевич прокомментировал интерес к Франу Солю.