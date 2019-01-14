Динамо в ближайшие дни оформит трансфер нападающего Соля - СМИ

Фран Соль в скором времени переберется в Украину.

Нападающий голландского клуба Виллем II Фран Соль с ближайшие дни станет игроком киевского Динамо.

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По информации Brabants Dagblad, стороны уже достигли соглашения по личному контракту испанца, который будет рассчитан на 5 лет. Сумма трансфера составит 3 миллиона евро, а в соглашении будут прописаны определенные бонусы.

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Источник отмечает, что на данный момент Соль находится в расположении своего клуба и даже принимал участие в последней тренировке команды, однако ожидается, что он не будет принимать участие в матче с Бредой, который запланирован на 20 января.

Вашему вниманию подборка моментов с участием будущего новичка Динамо:

Также сообщается, что Динамо предпринимало попытку подписать Соля еще прошлым летом, но им отказали в трансфере.

Ранее экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал возможный трансфер Франа Соля в киевское Динамо.