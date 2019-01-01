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Левченко: Киев был бы странным выбором для Соля

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Левченко считает, что Фран Соль мог бы добиться большего успеха в другом клубе.
Левченко: Киев был бы странным выбором для Соля

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал для голландской прессы возможный трансфер форварда Франа Соля в киевское Динамо.

"Это был бы странный выбор для Соля. Я могу предположить, что есть и другие клубы сравнимого с Динамо уровня, которые заинтересованы в нем. Конечно, в Киеве он получит возможность каждый год играть в еврокубках, но в другом клубе Соль мог бы показать себя лучше, чем в Динамо.

Это связано с тем, как работает киевский клуб. Там странный президент. С тренером все в порядке, но это не топовый тренер. БЗа чемпионство борются только Динамо и Шахтер, а остальные команды демонстрируют антифутбол, что не может радовать нападающего", - заявил Левченко

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