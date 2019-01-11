Динамо хочет усилиться игроком чемпионата Франции

Киевский клуб сделал предложение Ниму по форварду Рашиду Алиуи .

Динамо начало переговоры с Нимом по поводу трансфера нападающего Рашида Алиуи. Об этом сообщает портал FootMercato.

Киевский клуб рассматривает марокканского форварда в качестве варианта для усиления состава и попытаются подписать его в зимнее трансферное окно.

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По информации источника, Динамо готово заплатить за 26-летнего игрока сборной Марокко около 1 миллиона евро.

Соглашение футболиста с Нимом действительно до лета 2019 года, поэтому клуб может быть вынужден продать своего игрока, дабы тот не ушел свободным агентом.

Алиуи выступает в составе Нима с 2016 года и в текущем сезоне провел за клуб 14 матчей, забив 4 гола. В активе форварда имеется 10 поединков и 2 гола за сборную Марокко.

Ранее в прессе сообщалось, что марокканец является приоритетной трансферной целью Динамо на данный момент.