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Динамо хочет усилиться игроком чемпионата Франции

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Киевский клуб сделал предложение Ниму по форварду Рашиду Алиуи .
Рашид Алиуи
Рашид Алиуи
Getty Images

Динамо начало переговоры с Нимом по поводу трансфера нападающего Рашида Алиуи. Об этом сообщает портал FootMercato.

Киевский клуб рассматривает марокканского форварда в качестве варианта для усиления состава и попытаются подписать его в зимнее трансферное окно.

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По информации источника, Динамо готово заплатить за 26-летнего игрока сборной Марокко около 1 миллиона евро. 

 Соглашение футболиста с Нимом действительно до лета 2019 года, поэтому клуб может быть вынужден продать своего игрока, дабы тот не ушел свободным агентом.

Алиуи выступает в составе Нима с 2016 года и в текущем сезоне провел за клуб 14 матчей, забив 4 гола. В активе форварда имеется 10 поединков и 2 гола за сборную Марокко.

Ранее в прессе сообщалось, что марокканец является приоритетной трансферной целью Динамо на данный момент.

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Теги: Динамо Киев, Динамо Киев, Украина, трансферы, футбол
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Комментариев (1)
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Максим    11.01.2019, 17:52
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Максим
Хороший футболист за 1 лям? серьезно??
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