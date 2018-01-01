Официально: Соломон стал игроком Шахтера

Израильский футболист присоединился к украинскому клубу.

Полузащитник Маккаби Петах-Тиква Манор Соломон стал игроком донецкого Шахтера, сообщает пресс-служба “горняков“.

Юный игрок сборной Израиля подписал соглашение на пять лет. Сумма трансфера 19-летнего полузащитника пока неизвестна.

Всего в чемпионате Израиля футболист провел 67 матчей и забил 8 мячей. В этом сезоне на его счету 2 гола в 12 поединках.

Ранее сообщалось, что Соломон обойдется Шахтеру в 5,8 миллионов евро.