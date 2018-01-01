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Официально: Соломон стал игроком Шахтера

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Израильский футболист присоединился к украинскому клубу.
Манор Соломон
Манор Соломон
ФК Шахтер

Полузащитник Маккаби Петах-Тиква Манор Соломон стал игроком донецкого Шахтера, сообщает пресс-служба “горняков“.

Юный игрок сборной Израиля подписал соглашение на пять лет. Сумма трансфера 19-летнего полузащитника пока неизвестна.

Всего в чемпионате Израиля футболист провел 67 матчей и забил 8 мячей. В этом сезоне на его счету 2 гола в 12 поединках.

Ранее сообщалось, что Соломон обойдется Шахтеру в 5,8 миллионов евро.

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Теги: футбол, Шахтер, Манор Соломон
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Источник: shakhtar.com

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