Официально: Динамо отправило защитника в аренду в турецкий клуб

Николай Морозюк до конца сезона будет защищать цвета Ризеспора.

Защитник киевского Динамо Николай Морозюк продолжит свою карьеру в турецкой Суперлиге.

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Как сообщает пресс-служба украинского клуба, Морозюк будет выступать в Ризеспоре, который на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата страны. Стоит отметить, что 30-летний футболист будет играть в Турции на правах аренды.

Также в турецком клубе играет еще один украинец - Александр Гладкий.

Напомним, что в текущем сезоне Морозюк отыграл 19 матчей за Динамо во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 3 ассистами.

Ранее сообщалось, что полузащитник Динамо Че Че получил медаль за победу в чемпионате Бразилии.