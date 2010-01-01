Динамо получило деньги за трансфер Андре спустя 6 лет

Атлетико Минейро погасил задолженность перед Динамо.

Бразильский клуб Атлетико Минейро расплатился с киевским Динамо за переход форварда Андре, сообщает Globo.

Футболист перешел в Атлетико еще летом 2012-го года, однако полностью клуб погасил свою задолженность лишь сейчас.

Дело могло дойти до разбирательств в футбольном арбитраже в Лозанне (Швейцария), но клуб нашел кредиторов, которые помогли погасить долг.

Напомним, Андре играл за Динамо в 2010-2012 годах.