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Динамо получило деньги за трансфер Андре спустя 6 лет

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Атлетико Минейро погасил задолженность перед Динамо.
Андре
Андре
Bruno Cantini/CAM

Бразильский клуб Атлетико Минейро расплатился с киевским Динамо за переход форварда Андре, сообщает Globo.

Футболист перешел в Атлетико еще летом 2012-го года, однако полностью клуб погасил свою задолженность лишь сейчас.

Дело могло дойти до разбирательств в футбольном арбитраже в Лозанне (Швейцария), но клуб нашел кредиторов, которые помогли погасить долг. 

Напомним, Андре играл за Динамо в 2010-2012 годах.

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Теги: футбол, Динамо, Атлетико Минейро, Андре
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Источник: www.globo.com

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