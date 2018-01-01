Шахтер может подписать футболиста сборной Израиля

Донецкий клуб близок к подписанию Манора Соломона.

Юный полузащитник Маккаби Петах-Тиква Манор Соломон может сменить клубную прописку и переехать в Украину, сообщает sport1.maariv.

Отмечается, что Соломон успешно завершил медосмотр и клубы уже согласовали трансфер. 19-летний футболист обойдется “горнякам“ в 5,8 миллионов евро.

Шахтер подпишет соглашение с израильтянином на четыре года.

В этом сезоне Соломон сыграл 18 матчей за Маккаби Петах-Тиква, в которых забил четыре гола.

Ранее Евгений Хачериди заявил, что не намерен возвращаться в Украину.