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Шахтер может подписать футболиста сборной Израиля

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Донецкий клуб близок к подписанию Манора Соломона.
Манор Соломон
Манор Соломон
www.instagram.com/manorsolomon

Юный полузащитник Маккаби Петах-Тиква Манор Соломон может сменить клубную прописку и переехать в Украину, сообщает sport1.maariv.

Отмечается, что Соломон успешно завершил медосмотр и клубы уже согласовали трансфер. 19-летний футболист обойдется “горнякам“ в 5,8 миллионов евро.

Шахтер подпишет соглашение с израильтянином на четыре года.

В этом сезоне Соломон сыграл 18 матчей за Маккаби Петах-Тиква, в которых забил четыре гола.

Ранее Евгений Хачериди заявил, что не намерен возвращаться в Украину.

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Теги: футбол, Шахтер, Манор Соломон
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Источник: sport1.maariv

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