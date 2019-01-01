Ротань и Селезнев подкололи друг друга в соцсетях, а Коноплянка подключился к разговору

Новое фото Руслана Ротаня в Inatagram вызвало бурное обсуждение в комментариях.

Новый наставник молодежной сборной Украины по футболу Руслан Ротань на данный момент находится в отпуске на Мальдивах.

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Ротань опубликовал фотографию на своей страничке в Instagram, под которой написал: “Не забываем о футболе и на отдыхе! На Мальдивах очень любят футбол и знают, оказывается, об Украине все новости“.

Публикация Ротаня вызвала бурную реакцию в комментариях - вначале в адрес Ротаня полетели шуточки от Евгения Селезнева, а потом к беседе присоединился Евгений Коноплянка.

Ранее сообщалось, что Руслан Ротань презентовал собственную автобиографию.