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Ротань и Селезнев подкололи друг друга в соцсетях, а Коноплянка подключился к разговору

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Новое фото Руслана Ротаня в Inatagram вызвало бурное обсуждение в комментариях.
Руслан Ротань и Евгений Селезнев
Руслан Ротань и Евгений Селезнев
Фото из соцсетей

Новый наставник молодежной сборной Украины по футболу Руслан Ротань на данный момент находится в отпуске на Мальдивах.

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Ротань опубликовал фотографию на своей страничке в Instagram, под которой написал: “Не забываем о футболе и на отдыхе! На Мальдивах очень любят футбол и знают, оказывается, об Украине все новости“.

Публикация Ротаня вызвала бурную реакцию в комментариях - вначале в адрес Ротаня полетели шуточки от Евгения Селезнева, а потом к беседе присоединился Евгений Коноплянка.

Ранее сообщалось, что Руслан Ротань презентовал собственную автобиографию.

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Теги: Руслан Ротань, Евгений Селезнев, Евгений Коноплянка, футбол, вне игры, фото, прикол
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