Кубок Англии: Зинченко помог Ман Сити разгромить Ротерхэм

Украинец отыграл все 90 минут поединка.

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко помог своей команде одержать яркую победу в матче 1/32 финала Кубка Англии против Ротерхэма (7:0).

Футболист сборной Украины уверенно играл на позиции левого защитника и даже принял участие в нескольких голевых атаках "горожан".

Манчестер Сити – Ротерхэм – 7:0

Голы: 1:0 – 12 Стерлинг, 2:0 – 43 Фоден, 3:0 – 45, автогол Аджайи, 4:0 – 52 Габриэл Жезус, 5:0 – 73 Марез, 6:0 – 78 Отаменди, 7:0 – 85 Сане.

Манчестер Сити – Эдерсон, Отаменди, Стоунз (Данило, 75), Уокер, Зинченко, Фоден, Гюндоган, Марез, де Брюйне (Сандлер, 67), Стерлинг (Сане, 57), Габриэл Жезус.

Ротерхэм – Родак, Аджайи, Мэтток, Вайнер (Вуд, 89), Робертсон, Уильямс (Палмер, 90), Волкс, Уайлз, Тэйлор (Реджетт, 74), Форд, Смит.

Предупреждения: Уайлз (24), Стерлинг (35).

В текущем сезоне Александр Зинченко провел десять матчей во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что украинским игроком заинтересовался Наполи.