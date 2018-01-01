Фонсека: В декабре мог уехать тренировать в АПЛ
Португальский наставник “горняков“ Паулу Фонсека рассказал, от каких клубов получал предложения о сотрудничестве.
“В прошлом году у меня были предложения от нескольких английских клубов. Я встречался с представителями Вест Хэма, но переговоры не увенчались успехом.
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Я действительно мог перейти в английский клуб. Это была команда Премьер-лиги, однако ее название я сообщить не могу. Такого не произошло, потому что руководство Шахтера меня не отпустило.
Кроме того, у меня были контакты с представителями Наполи, однако переговоров не было, потому что я думал, что это не идеальное время для переезда в Неаполь.
Также имелись предложения с других рынков, довольно привлекательные в финансовом отношении, но со спортивной точки зрения они не удовлетворяли моим интересам“, - цитирует Фонсеку газета Record.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что португальский специалист отклонил предложение португальской Бенфики.
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