Фонсека: В декабре мог уехать тренировать в АПЛ

Главный тренер Шахтера заявил, что руководство клуба его не отпустило.

Португальский наставник “горняков“ Паулу Фонсека рассказал, от каких клубов получал предложения о сотрудничестве.

“В прошлом году у меня были предложения от нескольких английских клубов. Я встречался с представителями Вест Хэма, но переговоры не увенчались успехом.

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Я действительно мог перейти в английский клуб. Это была команда Премьер-лиги, однако ее название я сообщить не могу. Такого не произошло, потому что руководство Шахтера меня не отпустило.

Кроме того, у меня были контакты с представителями Наполи, однако переговоров не было, потому что я думал, что это не идеальное время для переезда в Неаполь.

Также имелись предложения с других рынков, довольно привлекательные в финансовом отношении, но со спортивной точки зрения они не удовлетворяли моим интересам“, - цитирует Фонсеку газета Record.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что португальский специалист отклонил предложение португальской Бенфики.