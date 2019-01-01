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Шевченко - о возможности возглавить Милан: У меня одна мечта - вывести Украину на Евро

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Наставник сборной Украины считает, что Дженнаро Гаттузо прекрасно подходит Милану, а сам концентрируется на работе с национальной командой.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
instagram.com/andriyshevchenko/

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что не думает о работе в итальянском Милане и считает, что наставник команды Дженнаро Гаттузо сумеет привести Милан к победам. 

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“Хотел бы я возглавить Милан? У меня есть только одно желание в данный момент - вывести сборную Украины на чемпионат Европы-2020. Мы выбрали правильный путь и движемся вперед, но еще очень много работы.

Я думаю, что Гаттузо идеально подходит на пост главного тренера Милана, он искренне привержен клубу. Важно, чтобы его поддерживали, ведь он дает Милану индивидуальность. Поэтому он идеальный человек для этой работы“, - приводит слова Шевченко La Gazzetta dello Sport.

Ранее наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал группу, в которой наша команда будет бороться за право участия в Евро-2020. 

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Теги: Андрей Шевченко, сборная Украины по футболу, Дженнаро Гаттузо, Милан, чемпионат Италии по футболу, футбол
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