Шевченко - о возможности возглавить Милан: У меня одна мечта - вывести Украину на Евро
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что не думает о работе в итальянском Милане и считает, что наставник команды Дженнаро Гаттузо сумеет привести Милан к победам.
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“Хотел бы я возглавить Милан? У меня есть только одно желание в данный момент - вывести сборную Украины на чемпионат Европы-2020. Мы выбрали правильный путь и движемся вперед, но еще очень много работы.
Я думаю, что Гаттузо идеально подходит на пост главного тренера Милана, он искренне привержен клубу. Важно, чтобы его поддерживали, ведь он дает Милану индивидуальность. Поэтому он идеальный человек для этой работы“, - приводит слова Шевченко La Gazzetta dello Sport.
Ранее наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал группу, в которой наша команда будет бороться за право участия в Евро-2020.
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