Цыганков признан лучшим футболистом Динамо в 2018 году

Молодой игрок уверенно победил в голосовании.

Полузащитник сборной Украины по футболу Виктор Цыганков признан лучшим игроком киевского Динамо по версии болельщиков, сообщает официальный сайт “бело-синих“.

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Молодой хавбек набрал 62% голосов, с большим открывом обогнав своего ближайшего преследователя Беньямина Вербича. Словенец набрал 23% голосов.

Отметим, что Виктор в прошлом году шесть раз стаановился игроком месяца, а Вербич - четыре.

В этом сезоне Цыганков принял участие в 28 матчах киевлян во всех турнирах, где забил 11 голов и отдал 8 ассистов.