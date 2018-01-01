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Цыганков признан лучшим футболистом Динамо в 2018 году

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Молодой игрок уверенно победил в голосовании.
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
ФК Динамо Киев

Полузащитник сборной Украины по футболу Виктор Цыганков признан лучшим игроком киевского Динамо по версии болельщиков, сообщает официальный сайт “бело-синих“.

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Молодой хавбек набрал 62% голосов, с большим открывом обогнав своего ближайшего преследователя Беньямина Вербича. Словенец набрал 23% голосов.

Отметим, что Виктор в прошлом году шесть раз стаановился игроком месяца, а Вербич - четыре.

В этом сезоне Цыганков принял участие в 28 матчах киевлян во всех турнирах, где забил 11 голов и отдал 8 ассистов.

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Теги: футбол, Виктор Цыганков, Динамо Киев
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Источник: www.fcdynamo.kiev.ua

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