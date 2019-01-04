Хацкевич попал в топ-50 лучших тренеров мира по версии Football World Rankings
Главный тренер Динамо занял 44-е место в рейтинге.
Наставник киевского Динамо Александр Хацкевич занял 44 место в рейтинге футбольных тренеров мира по версии Football World Rankings.
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Тренер “бело-синих“ обошел таких специалистов, как Руй Витория, Лусьен Фавр и Ади Хюттер.
Отметим, что тренер еще одного украинского клуба - донецкого Шахтера Паулу Фонсека оказался на 53 строчке в рейтинге.
Возглавил список наставник каталонской Барселоны Эрнесто Вальверде.
Полная версия правил
Он топ - шлак.