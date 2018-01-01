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Официально: Александрия арендовала Лучкевича

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Нападающий льежского Стандарта будет выступать за украинский клуб.
Валерий Лучкевич
Валерий Лучкевич
standard.be

Форвард льежского Стандарта Валерий Лучкевич подписал арендное соглашение с Александрией, сообщает пресс-служба бельгийского клуба на своей странице в Twitter.

Лучкевич присоединился к Стандарту в 2017 году. За два года футболист принял участие в 21 матче и отметился одним забитым голом. В этом сезоне Лучкевич на поле не появлялся.

Ранее сообщалось, что Игорь Харатин перешел в Ференцварош.

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Теги: футбол, Валерий Лучкевич, Александрия, Льеж
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Источник: twitter.com

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