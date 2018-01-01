Официально: Александрия арендовала Лучкевича
Нападающий льежского Стандарта будет выступать за украинский клуб.
Форвард льежского Стандарта Валерий Лучкевич подписал арендное соглашение с Александрией, сообщает пресс-служба бельгийского клуба на своей странице в Twitter.
NEWS | Valeriy Luchkevych 🇺🇦 prêté au @FCO1948 ➡ https://t.co/CCLTyICb3X #RSCL pic.twitter.com/voC9HeGRo4— Standard de Liège (@Standard_RSCL) 4 января 2019 г.
Лучкевич присоединился к Стандарту в 2017 году. За два года футболист принял участие в 21 матче и отметился одним забитым голом. В этом сезоне Лучкевич на поле не появлялся.
Ранее сообщалось, что Игорь Харатин перешел в Ференцварош.
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