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Фонсека отказался возглавить Бенфику

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Португальский специалист заявил, что пока не намерен покидать Шахтер.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
Getty Images

Представители Бенфики связывались с Паулу Фонсекой и проявляли заинтересованность в его услугах. Об этом сообщает португальский ресурс Diario de Noticias

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По информации источника, португалец отказался стать главным тренером лиссабонской команды, аргументировав это тем, что он не хочет сейчас покидать Шахтер.

Отметим, что Фонсека является главным тренером “горняков“ с 2016-го года. Действующий контракт португальца с донецким клубом действует до 2020-го.

Напомним, что Паулу Фонсека занял второе место в рейтинге тренеров УПЛ за 2018 год.

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Теги: Паулу Фонсека, Шахтер, Бенфика, трансферы, Украина, футбол
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