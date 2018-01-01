Фонсека отказался возглавить Бенфику

Португальский специалист заявил, что пока не намерен покидать Шахтер.

Представители Бенфики связывались с Паулу Фонсекой и проявляли заинтересованность в его услугах. Об этом сообщает португальский ресурс Diario de Noticias

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По информации источника, португалец отказался стать главным тренером лиссабонской команды, аргументировав это тем, что он не хочет сейчас покидать Шахтер.

Отметим, что Фонсека является главным тренером “горняков“ с 2016-го года. Действующий контракт португальца с донецким клубом действует до 2020-го.

Напомним, что Паулу Фонсека занял второе место в рейтинге тренеров УПЛ за 2018 год.