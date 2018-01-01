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Динамо объявило соперников на подготовительном сборе в Испании

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Подопечные Александра Хацкевича проведут три спарринга во время первого подготовительного сбора в Испании.
Игроки Динамо
Игроки Динамо
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо уже 13-го января начнет первый подготовительный сбор в Испании.

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“Бело-синие“ проведут три товарищеских матча, а соперниками станут: Бохум (Германия), Спарта (Чехия) и Стяуа (Румыния).

Напомним, Динамо планирует провести два сбора в Испании и 9 товарищеских поединков. Таким образом, еще 6 соперников киевского клуба на второй сбор будут известны позднее.

Отмечалось, что киевский клуб рассчитывает, что травмированный Миккель Дуэлунд присоединится к команде в конце января.

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Теги: Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, межсезонье, футбол, сборы, товарищеские матчи
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